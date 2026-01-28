DAX 24.566 -1,0%ESt50 5.967 +0,6%MSCI World 4.562 +0,2%Top 10 Crypto 11,40 -2,1%Nas 23.857 +0,2%Bitcoin 73.481 -1,3%Euro 1,1951 -0,1%Öl 70,58 +2,7%Gold 5.513 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 Deutsche Bank 514000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 ASML NV A1J4U4 Tesla A1CX3T Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Novo Nordisk A3EU6F OHB 593612
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Fed-Entscheid: DAX leichter -- SAP steigert Gewinn -- Deutsche Bank erfüllt Ziele für 2025 -- Tesla erstmals Jahr mit Umsatzrückgang -- Rüstungsaktien, DroneShield, Meta, IBM, Microsoft im Fokus
Top News
Ausblick 2026: Warum Samsung jetzt ein strategisches Investment ist Ausblick 2026: Warum Samsung jetzt ein strategisches Investment ist
Tesla-Aktie gewinnt: Erstes Jahr mit Umsatzrückgang - Gewinne besser als erwartet Tesla-Aktie gewinnt: Erstes Jahr mit Umsatzrückgang - Gewinne besser als erwartet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ryanair Aktie

Kaufen
Verkaufen
Ryanair Aktien-Sparplan
28,04 EUR +0,02 EUR +0,07 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 29,09 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1401Z

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN IE00BYTBXV33

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RYAOF

Goldman Sachs Group Inc.

Ryanair Neutral

14:36 Uhr
Ryanair Neutral
Aktie in diesem Artikel
Ryanair
28,04 EUR 0,02 EUR 0,07%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ryanair von 29 auf 30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Patrick Creuset passte sein Bewertungsmodell am Mittwochabend an die Ergebnisse des dritten Geschäftsquartals an. Auch wenn seine Erwartung an den Überschuss des Gesamtjahres leicht sinkt, bleibt sie laut seiner Aussage am oberen Ende der Zielspanne der Iren./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 18:08 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ryanair Neutral

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
28,05 €		 Abst. Kursziel*:
6,95%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
28,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,99%
Analyst Name:
Patrick Creuset 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,41 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ryanair

14:36 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:41 Ryanair Buy UBS AG
27.01.26 Ryanair Buy Deutsche Bank AG
27.01.26 Ryanair Overweight Barclays Capital
27.01.26 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Ryanair

finanzen.net Ryanair stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
dpa-afx Ryanair-Aktie dennoch schwäcehr: Stärkeres Passagierwachstum erwartet
dpa-afx ROUNDUP: Ryanair erwartet mehr Passagiere - Ergebnisausblick enttäuscht
finanzen.net Ausblick: Ryanair stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
finanzen.net Ryanair-Aktie im Blick: Schlagabtausch mit Tesla-Chef Musk wird zur Werbekampagne
dpa-afx Blue Origin vs. SpaceX - Bezos macht Musks Starlink noch mehr Konkurrenz
dpa-afx Ryanair-Chef O'Leary: Europa muss Trump die Stirn bieten
finanzen.net Ryanair-Aktie im Blick: Droht eine überraschende Übernahme durch Tesla CEO-Musk?
RSS Feed
Ryanair zu myNews hinzufügen