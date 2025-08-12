Ryanair Aktie
Marktkap. 27,81 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
Ryanair Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Da die Gewinnmargen von Fluggesellschaft selbst in guten Zeiten eher mager seien, stünden die Kosten besonders im Fokus, schrieb Alex Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Relativ zur Konkurrenz stünden mit Blick auf die Kosten Ryanair und IAG besser da. Der Billigflieger Ryanair habe wegen seiner niedrigen Kosten einen Wettbewerbsvorteil - ein Modell, an das in Europa nur Wizz Air herankomme, während IAG ein Geschäftsmodell mit höher Kosten, aber auch höheren Erlösen verfolge./mis/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 21:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Ryanair Outperform
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
26,13 €
|Abst. Kursziel*:
7,16%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
26,07 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,40%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
