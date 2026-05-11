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Jefferies & Company Inc.

Salzgitter Hold

11:31 Uhr
Salzgitter Hold
Aktie in diesem Artikel
Salzgitter
54,00 EUR 3,35 EUR 6,61%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Zahlen mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Hold" belassen. Cole Hathorn erinnerte am Dienstag in seiner Schnelleinschätzung an die bereits bekannten Eckdaten. Der Jahresauftakt sei trotz der herrschen Unsicherheit ermutigend gewesen. Der Stahlkonzern verspüre Rückenwind von den Schutzmaßnahmen der EU. Bis sich das deutsche Finanzpaket auf die Stahlnachfrage auswirkt, werde aber noch etwas Zeit vergehen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Salzgitter Hold

Unternehmen:
Salzgitter		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
53,65 €		 Abst. Kursziel*:
-32,90%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
54,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-33,33%
Analyst Name:
Cole Hathorn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,85 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Salzgitter

11:31 Salzgitter Hold Jefferies & Company Inc.
11:21 Salzgitter Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.04.26 Salzgitter Neutral UBS AG
22.04.26 Salzgitter Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.04.26 Salzgitter Hold Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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