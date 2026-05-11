Salzgitter Aktie
Marktkap. 2,76 Mrd. EURDiv. Rendite 0,50%
WKN 620200
ISIN DE0006202005
Symbol SZGPF
Salzgitter Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Zahlen mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Hold" belassen. Cole Hathorn erinnerte am Dienstag in seiner Schnelleinschätzung an die bereits bekannten Eckdaten. Der Jahresauftakt sei trotz der herrschen Unsicherheit ermutigend gewesen. Der Stahlkonzern verspüre Rückenwind von den Schutzmaßnahmen der EU. Bis sich das deutsche Finanzpaket auf die Stahlnachfrage auswirkt, werde aber noch etwas Zeit vergehen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Salzgitter Hold
|Unternehmen:
Salzgitter
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
53,65 €
|Abst. Kursziel*:
-32,90%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
54,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-33,33%
|
Analyst Name:
Cole Hathorn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,85 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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