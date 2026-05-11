Jefferies & Company Inc.

Salzgitter Hold

11:31 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Zahlen mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Hold" belassen. Cole Hathorn erinnerte am Dienstag in seiner Schnelleinschätzung an die bereits bekannten Eckdaten. Der Jahresauftakt sei trotz der herrschen Unsicherheit ermutigend gewesen. Der Stahlkonzern verspüre Rückenwind von den Schutzmaßnahmen der EU. Bis sich das deutsche Finanzpaket auf die Stahlnachfrage auswirkt, werde aber noch etwas Zeit vergehen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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