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WKN A12DM8

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Symbol SCOTF

JP Morgan Chase & Co.

Scout24 Overweight

10:21 Uhr
Scout24 Overweight
Aktie in diesem Artikel
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Overweight" belassen. Der Portalbetreiber habe im ersten Quartal weitgehend im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Marcus Diebel am Mittwoch nach den Zahlen. Er rechnet allenfalls mit geringfügigen Anpassungen am Konsens./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:30 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24

Zusammenfassung: Scout24 Overweight

Unternehmen:
Scout24		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
80,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
70,80 €		 Abst. Kursziel*:
12,99%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
70,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,91%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
101,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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EQS Group EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information
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