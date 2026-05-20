Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie

Marktkap. 211,76 Mrd. EUR

KGV 11,93 Div. Rendite 3,93%
WKN A3C99G

ISIN GB00BP6MXD84

Symbol RYDAF

Jefferies & Company Inc.

Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy

09:06 Uhr
Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Shell von 4400 auf 4500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mark Wilson passte seine Schätzungen für die europäischen Ölkonzerne am Mittwoch nach der Berichtssaison zum ersten Quartal an. Die Konzerne ließen den Preisauftrieb durch den Nahost-Krieg direkt in die Stärkung ihrer Bilanzen fließen./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 15:21 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
45,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
32,52 £		 Abst. Kursziel*:
38,38%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Mark Wilson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
40,67 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

