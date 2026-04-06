JP Morgan Chase & Co.

Siemens Energy Overweight

11:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy nach endgültigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Overweight" belassen. Die Resultate hätten angesichts der bereits bekannten Eckdaten wenig Überraschendes geboten, schrieb Phil Buller am Dienstag. Lobend erwähnte er den beschleunigten Aktienrückkauf des Energietechnikkonzerns./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 07:03 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 07:03 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG