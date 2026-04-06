Siemens Energy Aktie
Marktkap. 152,37 Mrd. EURKGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Symbol SMEGF
Siemens Energy Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy nach endgültigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Overweight" belassen. Die Resultate hätten angesichts der bereits bekannten Eckdaten wenig Überraschendes geboten, schrieb Phil Buller am Dienstag. Lobend erwähnte er den beschleunigten Aktienrückkauf des Energietechnikkonzerns./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 07:03 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 07:03 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens Energy AG
Zusammenfassung: Siemens Energy Overweight
|Unternehmen:
Siemens Energy AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
200,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
175,00 €
|Abst. Kursziel*:
14,29%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
170,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,65%
|
Analyst Name:
Phil Buller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
168,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens Energy AG
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