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Symbol SYIEF

JP Morgan Chase & Co.

Symrise Overweight

11:06 Uhr
Symrise Overweight
Aktie in diesem Artikel
Symrise AG
73,60 EUR 0,58 EUR 0,79%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Nach einem insgesamt besseren ersten Quartal habe das Management des Aromenherstellers seine Zuversicht hinsichtlich eines sich im zweiten Quartal und bis in die zweite Jahreshälfte hinein sequenziell bessernden organischen Umsatzwachstums bekräftigt, schrieb Edward Hockin am Montagabend./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 23:02 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise

Zusammenfassung: Symrise Overweight

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
73,72 €		 Abst. Kursziel*:
35,65%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
73,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,87%
Analyst Name:
Edward Hockin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
87,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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30.04.26 Symrise Buy UBS AG
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