JP Morgan Chase & Co.

Symrise Overweight

11:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Nach einem insgesamt besseren ersten Quartal habe das Management des Aromenherstellers seine Zuversicht hinsichtlich eines sich im zweiten Quartal und bis in die zweite Jahreshälfte hinein sequenziell bessernden organischen Umsatzwachstums bekräftigt, schrieb Edward Hockin am Montagabend./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 23:02 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise