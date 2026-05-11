Symrise Aktie
Marktkap. 10,24 Mrd. EURKGV 38,61 Div. Rendite 1,81%
WKN SYM999
ISIN DE000SYM9999
Symbol SYIEF
Symrise Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Nach einem insgesamt besseren ersten Quartal habe das Management des Aromenherstellers seine Zuversicht hinsichtlich eines sich im zweiten Quartal und bis in die zweite Jahreshälfte hinein sequenziell bessernden organischen Umsatzwachstums bekräftigt, schrieb Edward Hockin am Montagabend./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 23:02 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Symrise
Zusammenfassung: Symrise Overweight
|Unternehmen:
Symrise AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
73,72 €
|Abst. Kursziel*:
35,65%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
73,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,87%
|
Analyst Name:
Edward Hockin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
87,07 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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