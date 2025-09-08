JP Morgan Chase & Co.

UBS Overweight

08:11 Uhr

Aktie in diesem Artikel UBS 34,41 EUR -0,07 EUR -0,20% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für UBS von 37 auf 38 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Kian Abouhossein setzt im Rahmen seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung wieder stärker auf Europas Banken als auf US-Geldinstitute. Er geht davon aus, dass die Kapitalkosten sinken und die Zinsüberschüsse im zweiten Halbjahr ihren Boden finden. Zu seinen Favoriten gehören Barclays, Natwest, Societe Generale, ING, Intesa Sanpaolo, UBS und die Deutsche Bank./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 20:10 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 00:20 / BST

