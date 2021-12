Asiens Börsen mehrheitlich mit Gewinnen -- Milliardendeal: Nestlé reduziert Beteiligung an L'Oréal -- HelloFresh stellt für 2022 weiteres Wachstum in Aussicht -- HORNBACH im Fokus

Am Dienstag stand der ZEW-Index auf der Agenda und im Fokus der Anleger. Angesichts der Omikron-Variante des Coronavirus trübte sich die Einschätzung der aktuellen Lage deutlich ein, die ZEW-Konjunkturerwartungen gingen hingegen weniger stark zurück als erwartet. Daten zur deutschen Industrieproduktion sind ebenfalls besser ausgefallen als erwartet.

Am Dienstag setzte sich die zum Wochenstart begonnene Aufwärtsbewegung somit fort. Die Marktstrategen der Credit Suisse sehen laut dpa-AFX bei den Anlegern wieder eine etwas größere Bereitschaft, Risiken einzugehen. Wichtig seien zu Wochenbeginn vor allem die Signale zur Omikron-Variante von COVID gewesen, durch die sie sich als weniger bedrohlich für Menschen und Märkte darstellt, als zunächst befürchtet. Gut angekommen seien auch die geldpolitischen Maßnahmen von Chinas Notenbank zur Stützung der Konjunktur.

Der DAX eröffnete bereits um mehr als ein Prozent fester und baute sein Plus im Verlauf weiter aus. Dabei übersprang der Leitindex auch wichtige charttechnische Hürden. Letztlich notierte er 2,82 Prozent höher bei 15.813,94 Punkten. Der TecDAX stieg ebenfalls fester in den Handel ein und konnte im Verlauf weiter kräftig zulegen. Zum Sitzungsende notierte er 3,69 Prozent höher bei 3.891,55 Zählern.

Der deutsche Aktienmarkt verbuchte am Dienstag kräftige Gewinne.

Die europäischen Börsen zeigten sich im Dienstagshandel sehr stark.

Der EuroSTOXX 50 stand schon zum Handelsstart höher und baute sein Plus im Laufe des Tages noch deutlich aus. Letztlich legte er um 3,36 Prozent auf 4.276,20 Indexeinheiten zu.

Gute Vorgaben aus den USA und Asien stützten die Kurse an den europäischen Börsen am Dienstag. Bei Anlegern hat die Omikron-Variante einen Teil ihres Schreckens verloren. Die Nachricht über mildere Symptome von Omikron sei genau das gewesen, was die Märkte hätten hören wollen, kommentierte Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda laut dpa-AFX.

