BASF Aktie
Marktkap. 46,9 Mrd. EURKGV 24,47 Div. Rendite 5,06%
WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Symbol BFFAF
BASF Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BASF von 43 auf 49 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Preise für Chemieprodukte seien aktuell "hot", die Nachfrage allerdings nicht, schrieb Marcus Dunford-Castro in seiner Branchenanalyse vom Dienstag. Angetrieben würden sie vor allem durch Versorgungsprobleme im Zuge des Nahost-Kriegs. Es gebe allerdings bereits Anzeichen der Umkehr des Preisauftriebs./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 12:25 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: BASF SE
Zusammenfassung: BASF Hold
|Unternehmen:
BASF
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
49,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
52,32 €
|Abst. Kursziel*:
-6,35%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
52,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,13%
|
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BASF
|08:01
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.05.26
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|Deutsche Bank AG
|04.05.26
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|08:01
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.05.26
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|11.05.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.05.26
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|04.05.26
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|18.05.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|11.05.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.05.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|04.05.26
|BASF Outperform
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|01.05.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|04.05.26
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|BASF Underweight
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|30.04.26
|BASF Underweight
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|BASF Underweight
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|08:01
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|BASF Neutral
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|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.04.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.04.26
|BASF Neutral
|UBS AG