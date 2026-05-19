DAX 24.372 -0,1%ESt50 5.856 +0,1%MSCI World 4.713 -0,1%Top 10 Crypto 9,8880 +0,3%Nas 25.871 -0,8%Bitcoin 66.713 +0,8%Euro 1,1598 -0,1%Öl 110,1 -0,7%Gold 4.484 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Micron Technology 869020 NEL ASA A0B733 Amazon 906866 Allianz 840400 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX stabil -- Asiens Börsen in Rot -- EU-Einigung: USA bekommen Zollvorteile -- BYD, Hyperliquid Strategies, Mercedes-Benz, Alphabet, RENK im Fokus
Top News
Schwache Vorgaben und Nervosität vor NVIDIA-Bilanz: DAX am Mittwoch mit Verlusten Schwache Vorgaben und Nervosität vor NVIDIA-Bilanz: DAX am Mittwoch mit Verlusten
Unverzichtbar für NVIDIA und Co.: Warum die TSMC-Aktie zum großen Gewinner der nächsten KI-Ära werden könnte Unverzichtbar für NVIDIA und Co.: Warum die TSMC-Aktie zum großen Gewinner der nächsten KI-Ära werden könnte
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BASF Aktie

Kaufen
Verkaufen
BASF Aktien-Sparplan
52,20 EUR +0,02 EUR +0,04 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 46,9 Mrd. EUR

KGV 24,47 Div. Rendite 5,06%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN BASF11

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000BASF111

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BFFAF

Jefferies & Company Inc.

BASF Hold

08:01 Uhr
BASF Hold
Aktie in diesem Artikel
BASF
52,20 EUR 0,02 EUR 0,04%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BASF von 43 auf 49 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Preise für Chemieprodukte seien aktuell "hot", die Nachfrage allerdings nicht, schrieb Marcus Dunford-Castro in seiner Branchenanalyse vom Dienstag. Angetrieben würden sie vor allem durch Versorgungsprobleme im Zuge des Nahost-Kriegs. Es gebe allerdings bereits Anzeichen der Umkehr des Preisauftriebs./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 12:25 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF SE

Zusammenfassung: BASF Hold

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
49,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
52,32 €		 Abst. Kursziel*:
-6,35%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
52,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,13%
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BASF

08:01 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
18.05.26 BASF Kaufen DZ BANK
11.05.26 BASF Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.05.26 BASF Buy Deutsche Bank AG
04.05.26 BASF Underweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu BASF

dpa-afx Durchwachsene Analyse Aktien von LANXESS und Evonik: Chemiewerte im Blick nach Jefferies-Report Aktien von LANXESS und Evonik: Chemiewerte im Blick nach Jefferies-Report
finanzen.net Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende im Plus
finanzen.net BASF Aktie News: BASF am Nachmittag leichter
finanzen.net Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 am Nachmittag im Aufwind
finanzen.net Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen zu
finanzen.net BASF Aktie News: BASF am Dienstagmittag mit Verlusten
finanzen.net Börse Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im DAX
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Dienstagshandel mit Gewinnen
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start des Dienstagshandels fester
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: BASF SE: Dr. Dirk Elvermann, buy
Zacks Is BASF (BASFY) a Great Value Stock Right Now?
EQS Group EQS-DD: BASF SE: Dr. Katja Scharpwinkel, buy
EQS Group EQS-DD: BASF SE: Prof. Dr. Stefan Asenkerschbaumer, buy
EQS Group EQS-DD: BASF SE: Dr. Stephan Kothrade, buy
EQS Group EQS-DD: BASF SE: Dr. Kurt Bock, buy
RSS Feed
BASF zu myNews hinzufügen