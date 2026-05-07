Delivery Hero Aktie
Marktkap. 6,07 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Overweight" belassen. Dass Aspex Management - der zweitgrößte Anteilseigner von Delivery Hero - einen Anteil von 5 Prozent an dem Essenslieferanten vom Großaktionär Prosus übernehme, entspreche seiner Einschätzung, schrieb Marcus Diebel am Montag. Allerdings habe er eine größere Transaktion im Bereich von 10 Prozent erwartet. Nächster Kurstreiber für Delivery Hero könnte die Hauptversammlung am 23. Juni werden./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 07:59 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 08:03 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
21,03 €
|Abst. Kursziel*:
33,14%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
21,72 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,91%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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