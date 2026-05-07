JP Morgan Chase & Co.

Delivery Hero Overweight

10:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Overweight" belassen. Dass Aspex Management - der zweitgrößte Anteilseigner von Delivery Hero - einen Anteil von 5 Prozent an dem Essenslieferanten vom Großaktionär Prosus übernehme, entspreche seiner Einschätzung, schrieb Marcus Diebel am Montag. Allerdings habe er eine größere Transaktion im Bereich von 10 Prozent erwartet. Nächster Kurstreiber für Delivery Hero könnte die Hauptversammlung am 23. Juni werden./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 07:59 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 08:03 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero