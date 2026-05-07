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Marktkap. 6,07 Mrd. EUR

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WKN A2E4K4

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ISIN DE000A2E4K43

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Symbol DLVHF

JP Morgan Chase & Co.

Delivery Hero Overweight

10:16 Uhr
Delivery Hero Overweight
Aktie in diesem Artikel
Delivery Hero
21,72 EUR 1,88 EUR 9,45%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Overweight" belassen. Dass Aspex Management - der zweitgrößte Anteilseigner von Delivery Hero - einen Anteil von 5 Prozent an dem Essenslieferanten vom Großaktionär Prosus übernehme, entspreche seiner Einschätzung, schrieb Marcus Diebel am Montag. Allerdings habe er eine größere Transaktion im Bereich von 10 Prozent erwartet. Nächster Kurstreiber für Delivery Hero könnte die Hauptversammlung am 23. Juni werden./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 07:59 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 08:03 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero

Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
21,03 €		 Abst. Kursziel*:
33,14%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
21,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,91%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Delivery Hero

10:16 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 Delivery Hero Hold Deutsche Bank AG
04.05.26 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
04.05.26 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
02.05.26 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
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