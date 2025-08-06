Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 182,04 Mrd. EURKGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
Novo Nordisk Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 620 dänischen Kronen belassen. Florent Cespedes bezog sich in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung auf eine am Markt mit Enttäuschung aufgenommene Studie zur Abnehmpille Orforglipron des US-Wettbewerbers Eli Lilly. Die Studienergebnisse zu Orforglipron seien nicht direkt vergleichbar mit den Daten der Abnehmpillen von Novo Nordisk, die den Wirkstoff Semaglutid beinhalten. Es bleibe dabei, dass die Abnehmpillen eine attraktive Option für die Dänen seien. Der Experte rechnet damit, dass die US-Gesundheitsbehörde FDA das Medikament gegen Jahresende genehmigt./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 12:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 12:26 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Novo Nordisk
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
620,00 DKK
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
41,47 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Florent Cespedes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
482,50 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
