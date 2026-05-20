NVIDIA Aktie
Marktkap. 4,6 Bio. EURKGV 38,32 Div. Rendite 0,02%
WKN 918422
ISIN US67066G1040
Symbol NVDA
NVIDIA Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nvidia von 275 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der KI-Konzern habe in jeglicher Hinsicht abgeliefert, schrieb Blayne Curtis in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Zwischenbericht der Amerikaner. Sie hätten ihre Stellung im Zentrum der KI-Welle untermauert. Am spannendsten sei vermutlich das Signal, dass alleine die Einnahmen mit Prozessoren und Servern in diesem Jahr 20 Milliarden Dollar hoch sein dürften./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 23:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 23:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Poetra.RH / Shutterstock.com
Zusammenfassung: NVIDIA Buy
|Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 300,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 223,47
|Abst. Kursziel*:
34,25%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 220,55
|Abst. Kursziel aktuell:
36,02%
|
Analyst Name:
Blayne Curtis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 266,88
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu NVIDIA Corp.
|08:01
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|14.05.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|07.05.26
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|14.05.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|07.05.26
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|14.05.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|07.05.26
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|04.04.17
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.17
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.17
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.16
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.11
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK