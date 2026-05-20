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Marktkap. 4,6 Bio. EUR

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ISIN US67066G1040

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Symbol NVDA

Jefferies & Company Inc.

NVIDIA Buy

08:01 Uhr
NVIDIA Buy
Aktie in diesem Artikel
NVIDIA Corp.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nvidia von 275 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der KI-Konzern habe in jeglicher Hinsicht abgeliefert, schrieb Blayne Curtis in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Zwischenbericht der Amerikaner. Sie hätten ihre Stellung im Zentrum der KI-Welle untermauert. Am spannendsten sei vermutlich das Signal, dass alleine die Einnahmen mit Prozessoren und Servern in diesem Jahr 20 Milliarden Dollar hoch sein dürften./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 23:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 23:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Poetra.RH / Shutterstock.com

Zusammenfassung: NVIDIA Buy

Unternehmen:
NVIDIA Corp.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 300,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 223,47		 Abst. Kursziel*:
34,25%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 220,55		 Abst. Kursziel aktuell:
36,02%
Analyst Name:
Blayne Curtis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 266,88

*zum Zeitpunkt der Analyse

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