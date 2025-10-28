DAX 24.279 -0,1%ESt50 5.704 -0,1%MSCI World 4.424 +0,0%Top 10 Crypto 15,74 +4,9%Nas 23.827 +0,8%Bitcoin 97.474 +0,6%Euro 1,1634 -0,2%Öl 64,57 +0,2%Gold 3.992 +1,3%
Philips Aktie

Jefferies & Company Inc.

Philips Hold

08:01 Uhr
Philips Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Philips mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Hold" belassen. Der Warnbrief der US-Gesundheitsbehörde FDA, dass die Produktionsbedingungen in drei Fertigungsstätten des Medizintechnikkonzerns in den USA und den Niederlanden nicht den Anforderungen entsprächen, habe den Aktienkurs belastet, schrieb Julien Dormois am Dienstagabend. Die Probleme erschienen zwar lösbar, rückten das Unternehmen aber erneut mit Qualitäts- und Sicherheitsproblemen in den Fokus. Angesichts des 20-prozentigen Bewertungsabschlags zu Konkurrent Siemens Healthineers erschienen kurzfristige Herausforderungen aber eingepreist./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 18:15 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 20:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexander Tihonov / Shutterstock.com

