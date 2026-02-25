DAX 25.289 +0,5%ESt50 6.162 -0,2%MSCI World 4.566 -0,3%Top 10 Crypto 8,5820 -1,7%Nas 22.878 -1,2%Bitcoin 57.056 -0,8%Euro 1,1803 -0,1%Öl 70,89 -0,1%Gold 5.199 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Allianz 840400 freenet A0Z2ZZ DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Gerresheimer A0LD6E Microsoft 870747 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zahlenflut: DAX schließt moderat höher -- US-Börsen uneinheitlich -- NVIDIA: Rekordzahlen -- Auftragsrekord bei HENSOLDT -- Bitcoin, D-Wave, Nutanix, AMD, Siemens Energy, Salesforce im Fokus
Top News
Tesla-Aktie im Börsen-Machtkampf: Großinvestoren verkaufen - Privatanleger steigen ein Tesla-Aktie im Börsen-Machtkampf: Großinvestoren verkaufen - Privatanleger steigen ein
C3.ai-Aktie bricht zweistellig ein: Tiefrote Zahlen und Prognosen deutlich verfehlt C3.ai-Aktie bricht zweistellig ein: Tiefrote Zahlen und Prognosen deutlich verfehlt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

PUMA Aktie

Kaufen
Verkaufen
PUMA Aktien-Sparplan
24,42 EUR +1,89 EUR +8,39 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,38 Mrd. EUR

KGV 23,52 Div. Rendite 1,38%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 696960

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006969603

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol PMMAF

Jefferies & Company Inc.

PUMA SE Hold

21:26 Uhr
PUMA SE Hold
Aktie in diesem Artikel
PUMA SE
24,42 EUR 1,89 EUR 8,39%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Puma von 20 auf 23 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Erholung der Marke Puma werde ein schrittweiser Prozess sein, schrieb James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er aktualisierte sein Bewertungsmodell für den Sportartikelhersteller und geht von einer Erholung der Ebit-Marge im Jahr 2027 auf rund 2 Prozent aus./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 13:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 13:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com

Zusammenfassung: PUMA Hold

Unternehmen:
PUMA SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
23,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
23,32 €		 Abst. Kursziel*:
-1,37%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
24,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,81%
Analyst Name:
James Grzinic 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
24,26 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PUMA SE

21:26 PUMA Hold Jefferies & Company Inc.
13:06 PUMA Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:11 PUMA Hold Deutsche Bank AG
10:46 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
09.02.26 PUMA Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu PUMA SE

finanzen.net Rote Zahlen PUMA-Aktie mit Kurssprung: Sportartikelhersteller schreibt geringeren Verlust als erwartet - Keine Dividende PUMA-Aktie mit Kurssprung: Sportartikelhersteller schreibt geringeren Verlust als erwartet - Keine Dividende
finanzen.net Freundlicher Handel: MDAX schlussendlich mit Zuschlägen
finanzen.net PUMA SE Aktie News: PUMA SE steigt am Nachmittag stark
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: So performt der MDAX aktuell
finanzen.net XETRA-Handel MDAX mittags schwächer
dpa-afx ROUNDUP: Puma stellt Aktionäre auf weiteres Verlustjahr ein
finanzen.net PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Donnerstagmittag freundlich
TraderFox Puma setzt Dividendenzahlung aus und schreibt hohe Verluste
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels leichter
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Financial Times Puma sinks to record €645mn loss as sales slide
EQS Group EQS-News: PUMA completes reset in 2025; 2026 designated as transition year
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
PUMA SE zu myNews hinzufügen