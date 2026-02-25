PUMA Aktie
Marktkap. 3,38 Mrd. EURKGV 23,52 Div. Rendite 1,38%
WKN 696960
ISIN DE0006969603
Symbol PMMAF
PUMA SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Puma von 20 auf 23 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Erholung der Marke Puma werde ein schrittweiser Prozess sein, schrieb James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er aktualisierte sein Bewertungsmodell für den Sportartikelhersteller und geht von einer Erholung der Ebit-Marge im Jahr 2027 auf rund 2 Prozent aus./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 13:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 13:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: PUMA Hold
|Unternehmen:
PUMA SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
23,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
23,32 €
|Abst. Kursziel*:
-1,37%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
24,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,81%
|
Analyst Name:
James Grzinic
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
24,26 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
