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Jefferies & Company Inc.

Salesforce Buy

08:01 Uhr
Salesforce Buy
Aktie in diesem Artikel
Salesforce
156,02 EUR -1,00 EUR -0,64%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Salesforce mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Buy" belassen. Trotz zuletzt beunruhigender Schlagzeilen zeichne sich ein solides erstes Quartal des Softwareherstellers mit einer zunehmenden Dynamik im Bereich agentischer Künstlicher Intelligenz (KI) ab, schrieb Brent Thill am Montag in seinem Ausblick. Der Fokus liege auf der in der zweiten Jahreshälfte erhofften Geschäftsbeschleunigung./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2026 / 00:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2026 / 23:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Salesforce Buy

Unternehmen:
Salesforce		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 250,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 180,07		 Abst. Kursziel*:
38,83%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 180,00		 Abst. Kursziel aktuell:
38,89%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 249,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Salesforce

08:01 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
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21.05.26 Salesforce Overweight Barclays Capital
16.04.26 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.04.26 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
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