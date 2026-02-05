Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie
Marktkap. 180,86 Mrd. EURKGV 11,92
WKN A3C99G
ISIN GB00BP6MXD84
Symbol RYDAF
Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien von Shell von 38 auf 37 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die operative Entwicklung des Energiekonzerns bleibe stark, schrieb Michele della Vigna am Donnerstagabend nach den Zahlen./ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 20:34 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
27,55 £
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
27,59 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Michele della Vigna
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,17 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
