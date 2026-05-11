SUSS MicroTec Aktie
Marktkap. 1,69 Mrd. EURKGV 16,23 Div. Rendite 0,10%
WKN A1K023
ISIN DE000A1K0235
Symbol SESMF
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Suss Microtec von 55 auf 105,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Auftragsdynamik im ersten Quartal sei stark gewesen, schrieb Madeleine Jenkins am Montagnachmittag. Die Stärke als Zulieferer im Bereich HBM-Speicherchips (High Bandwidth Memory) komme immer stärker zum Tragen./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 13:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SUSS MicroTec SE
Zusammenfassung: SUSS MicroTec Buy
|Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
105,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
88,10 €
|Abst. Kursziel*:
19,75%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
86,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,89%
|
Analyst Name:
Madeleine Jenkins
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
88,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|12:21
|SUSS MicroTec Buy
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|11.05.26
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|08.05.26
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|SUSS MicroTec Hold
|Warburg Research
|12:21
|SUSS MicroTec Buy
|UBS AG
|11.05.26
|SUSS MicroTec Halten
|DZ BANK
|08.05.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|SUSS MicroTec Hold
|Warburg Research
|12:21
|SUSS MicroTec Buy
|UBS AG
|08.05.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|SUSS MicroTec Buy
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|SUSS MicroTec Buy
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|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|08.05.25
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|21.01.25
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|UBS AG
|17.01.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|11.05.26
|SUSS MicroTec Halten
|DZ BANK
|08.05.26
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|SUSS MicroTec Hold
|Warburg Research
|30.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG