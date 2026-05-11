UBS AG

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

12:21 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Suss Microtec von 55 auf 105,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Auftragsdynamik im ersten Quartal sei stark gewesen, schrieb Madeleine Jenkins am Montagnachmittag. Die Stärke als Zulieferer im Bereich HBM-Speicherchips (High Bandwidth Memory) komme immer stärker zum Tragen./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 13:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SUSS MicroTec SE