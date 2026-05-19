WACKER CHEMIE Aktie
Marktkap. 4,94 Mrd. EUR
WKN WCH888
ISIN DE000WCH8881
Symbol WKCMF
WACKER CHEMIE Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Wacker Chemie von 74 auf 96 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Preise für Chemieprodukte seien aktuell "hot", die Nachfrage allerdings nicht, schrieb Marcus Dunford-Castro in seiner Branchenanalyse vom Dienstag. Angetrieben würden sie vor allem durch Versorgungsprobleme im Zuge des Nahost-Kriegs. Es gebe allerdings bereits Anzeichen der Umkehr des Preisauftriebs./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 12:25 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: WACKER Chemie
Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Hold
|Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
96,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
96,45 €
|Abst. Kursziel*:
-0,47%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
97,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,79%
|
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
88,23 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|08:01
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|WACKER CHEMIE Hold
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|JP Morgan Chase & Co.
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|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
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|WACKER CHEMIE Hold
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|08:01
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
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|30.04.26
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|06.05.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|25.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital