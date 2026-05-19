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Marktkap. 4,94 Mrd. EUR

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WKN WCH888

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Jefferies & Company Inc.

WACKER CHEMIE Hold

08:01 Uhr
WACKER CHEMIE Hold
Aktie in diesem Artikel
WACKER CHEMIE AG
97,75 EUR 0,65 EUR 0,67%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Wacker Chemie von 74 auf 96 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Preise für Chemieprodukte seien aktuell "hot", die Nachfrage allerdings nicht, schrieb Marcus Dunford-Castro in seiner Branchenanalyse vom Dienstag. Angetrieben würden sie vor allem durch Versorgungsprobleme im Zuge des Nahost-Kriegs. Es gebe allerdings bereits Anzeichen der Umkehr des Preisauftriebs./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 12:25 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: WACKER Chemie

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Hold

Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
96,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
96,45 €		 Abst. Kursziel*:
-0,47%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
97,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,79%
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
88,23 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

08:01 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
07.05.26 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
06.05.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
30.04.26 WACKER CHEMIE Equal Weight Barclays Capital
30.04.26 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
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