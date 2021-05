DAX zurückhaltend erwartet -- Börsen in Fernost uneins -- Rekordkälte in Texas drückt RWE-Ergebnis -- Bayer startet gut ins neue Jahr -- Allianz startet stark ins Jahr und bestätigt Ausblick

Werbung

Die 15.000er-Marke am deutschen Aktienmarkt wackelt. So eröffnete der DAX verliert rund eine halbe Stunde vor Handelseröffnung nur noch marginale 0,05 Prozent auf 15.110,50 Punkte. Auch der TecDAX pendelt vorbörslich um den Vortagesschlusskurs. Die Bilanzsaison in Deutschland geht zur Wochenmitte weiter. Vor dem Feiertag Christi Himmelfahrt am Donnerstag legen heute besonders viele Unternehmen ihre Quartalszahlen vor, darunter aus dem DAX Merck, Allianz, RWE, Deutsche Telekom und Bayer. Derweil wackelt die runde Marke von 15.000 Punkten des DAX. Weltweit beschleunigt sich derzeit angesichts der Inflationssorgen an den Börsen der Abverkauf. Schon am Vortag hatte der deutsche Leitindex den Rutsch unter die wichtige Marke nur knapp verhindern können. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen stehen vor einem tieferen Start. Der EuroSTOXX 50 bewegt sich vorbörslich in der Verlustzone. Inflationssorgen bleiben das belastende Thema. Am Mittwoch rücken die damit verbundenen Sorgen vor steigenden Zinsen wieder in den Fokus, wenn am Nachmittag in den USA Preisdaten veröffentlicht werden. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen verbuchten am Dienstag Abgaben. Der Dow Jones geriet am Dienstag unter Druck, nachdem er am Vortag erstmals über die 35.000-Punkte-Marke gesprungen war. Am zweiten Handelstag der Woche rutschte der US-Leitindex wieder deutlicher ab und schloss mit einem Minus von 1,36 Prozent bei 34.270,61 Punkten. Daneben knickte der NASDAQ Composite zum Start um 2,13 Prozent auf 13.115,85 Punkte ein, konnte seine Verluste im Verlauf aber deutlich reduzieren. Mit einem Abschlag von 0,09 Prozent ging der Techwerteindex bei 13.389,43 Zählern in den Feierabend. Inflationsängste und steigende Rohstoffpreise erhöhten die Sorgen von Anlegern weltweit, während die Rendite zehnjähriger US-Anleihen weiter steigt, sie liegt derzeit wieder bei 1,62 Prozent. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken