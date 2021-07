DAX leicht im Plus -- Börsen in Fernost stärker -- VW-Konzern hebt Ausblick für operative Rendite erneut an -- Facebook legt bei Umsatz und Gewinn zu -- PayPal, HeidelbergCement im Fokus

Am Donnerstag werden an den europäischen Börsen Zuschläge beobachtet.

Der EuroSTOXX 50 notierte zum Ertönen der Startglocke 0,05 Prozent fester bei 4.104,98 Zählern. Anschließend kämpft er sich weiter in die Gewinnzone vor.

Die Fed-Beschlüsse vom Vorabend prägen das Bild an den europäischen Börsen. So gab die Notenbank an, dass man an der extrem lockeren Geldpolitik festhalten wolle, obwohl sich eine höhere Inflation anbahnt. Laut Marktanalyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda gehe es nun also vorerst weiter mit dem "business as usual", so die Deutsche Presse--Agentur.

