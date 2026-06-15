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AstraZeneca Aktie

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Marktkap. 241,56 Mrd. EUR

KGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
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Jefferies & Company Inc.

AstraZeneca Buy

08:01 Uhr
AstraZeneca Buy
Aktie in diesem Artikel
AstraZeneca PLC
153,25 EUR 0,25 EUR 0,16%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 18000 Pence auf "Buy" belassen. Die Briten seien die einzige europäische Pharmagröße, die glaubhaft auf Premiumwachstum bis mindestens 2030 vertrauen dürfe, schrieb Michael Leuchten am Montag. Der nächste Kurstreiber werde die AVANZAR-Lungenkrebsstudie, für die er optimistisch ist./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 13:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AstraZeneca Buy

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
180,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
152,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
164,49 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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