Delivery Hero Aktie
Marktkap. 4,72 Mrd. EUR
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Ein möglicher Anteilsverkauf von Großaktionär Prosus an den zweitgrößten Delivery-Hero-Aktionär Aspex heize Spekulationen an, schrieb Giles Thorne in einer am Freitag vorliegenden Studie. So könnte Aspex durch den Deal einen Sitz im Aufsichtsrat des Essenslieferdienstes erhalten und den Aktionärsdruck erhöhen. Rund um den Kaufpreis und die künftige Rolle von Prosus gebe es aber viele Fragezeichen./rob/niw/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 10:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 10:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
15,09 €
|Abst. Kursziel*:
112,06%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
16,89 €
|Abst. Kursziel aktuell:
89,46%
|
Analyst Name:
Giles Thorne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,79 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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