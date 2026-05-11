DAX 24.055 -1,2%ESt50 5.827 -1,2%MSCI World 4.737 -0,6%Top 10 Crypto 10,30 -0,3%Nas 26.064 -0,8%Bitcoin 68.854 -0,8%Euro 1,1731 -0,4%Öl 107,7 +3,0%Gold 4.689 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Plug Power A1JA81 SAP 716460 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Intel 855681 Infineon 623100 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt -- Wall Street tiefer -- Plug Power mit durchwachsenen Zahlen -- D-Wave, Chip-Aktien, Rheinmetall, Telekom, Aramco, Bayer, Munich Re, Siemens Energy, Novo Nordisk,VW, Wendy's im Fokus
Top News
Bayer-Aktie legt deutlich zu: Starkes erstes Quartal mit kräftigem Gewinnplus Bayer-Aktie legt deutlich zu: Starkes erstes Quartal mit kräftigem Gewinnplus
Siemens-Aktie tiefer: Italien-Deal soll wohl Zugsparte stärken Siemens-Aktie tiefer: Italien-Deal soll wohl Zugsparte stärken
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

FedEx Aktie

Kaufen
Verkaufen
FedEx Aktien-Sparplan
320,50 EUR -0,60 EUR -0,19 %
STU
373,85 USD -5,00 USD -1,32 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 76,87 Mrd. EUR

KGV 12,97 Div. Rendite 2,53%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 912029

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US31428X1063

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol FDX

JP Morgan Chase & Co.

FedEx Neutral

10:41 Uhr
FedEx Neutral
Aktie in diesem Artikel
FedEx Corp.
320,50 EUR -0,60 EUR -0,19%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fedex nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 432 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Das Management des Logistikkonzerns habe die vor rund einem Monat vorgestellten Leitlinien bekräftigt, schrieb Brian Ossenbeck in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Dazu zählten unter anderem die Fokussierung auf eine disziplinierte Preisgestaltung und ein profitables Wachstum./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 22:49 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 22:49 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Christopher Parypa / Shutterstock.com

Zusammenfassung: FedEx Neutral

Unternehmen:
FedEx Corp.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 432,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 378,90		 Abst. Kursziel*:
14,01%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 373,85		 Abst. Kursziel aktuell:
15,55%
Analyst Name:
Brian P. Ossenbeck 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 439,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu FedEx Corp.

10:41 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.05.26 FedEx Overweight Barclays Capital
05.05.26 FedEx Buy UBS AG
16.04.26 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.04.26 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu FedEx Corp.

finanzen.net ASCS Konkurrenzkampf im Logistik-Sektor - Kann Amazon für FedEx und UPS wirklich zur Gefahr werden? Konkurrenzkampf im Logistik-Sektor - Kann Amazon für FedEx und UPS wirklich zur Gefahr werden?
finanzen.net FedEx Aktie News: FedEx am Abend auf grünem Terrain
finanzen.net FedEx Aktie News: Anleger greifen bei FedEx am Nachmittag zu
finanzen.net S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Schwache Performance in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Minus
dpa-afx Aktien von DHL, UPS, FedEx & Co. sacken ab: Amazon öffnet Logistiknetzwerk für andere Firmen
finanzen.net Schwacher Handel in New York: S&P 500 mit Abgaben
finanzen.net Börse New York: S&P 500 notiert im Minus
finanzen.net Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 legt zum Start den Rückwärtsgang ein
Zacks Fast-paced Momentum Stock FedEx (FDX) Is Still Trading at a Bargain
Zacks Zacks.com featured highlights include FedEx, Tapestry, Celestica and Vertiv
Benzinga FedEx Stock Rebounds After Drop As Amazon Push Raises Competition Concerns
Zacks Are Transportation Stocks Lagging FedEx (FDX) This Year?
Business Times FedEx, UPS shares sink on ‘watershed’ Amazon logistics move
MarketWatch Amazon is taking on FedEx and UPS. That may not be so simple.
Benzinga FedEx Stock Is Under Pressure Today: What&#39;s Happening?
Zacks FedEx (FDX) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
RSS Feed
FedEx Corp. zu myNews hinzufügen