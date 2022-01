DAX startet vor Fed-Zinsentscheid stärker -- Asiens Börsen uneins -- WACKER CHEMIE verdient mehr -- Microsoft mit Gewinnsprung -- Musk: McDonald's sollte DOGE akzeptieren -- TI im Fokus

Der deutsche Leitindex steigt höher in den Mittwochshandel ein.

Der DAX eröffnet mit einem Plus von 0,99 Prozent auf 15.273,06 Punkte. Der TecDAX steigt kurz nach Handelsbeginn um 0,86 Prozent auf 3.383,91 Zähler.

Auch am Mittwoch ist - im Vorfeld der Bekanntgabe der Ergebnisse der Fed-Sitzung am Abend - eine weitere Stabilisierung am deutschen Aktienmarkt zu sehen. Am Dienstag war zwischenzeitlich die Marke von 15.000 Punkten in Gefahr geraten, wurde letztlich aber gehalten. "Knapp unter dieser Marke verläuft der untere Bereich der großen Seitwärtsrange", erklärte der Chartanalyst Christoph Geyer laut dpa-AFX.

Von der Pressekonferenz mit Fed-Chef Jerome Powell erwarten sich die Anleger Hinweise auf das Tempo der erwarteten geldpolitischen Straffungen. Dabei sei es aber wohl kaum noch möglich, die Märkte auf der restriktiven Seite zu überraschen, da schon viel eingepreist sei, glauben die Experten der Commerzbank laut dpa-AFX.

