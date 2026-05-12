BASF Aktie
Marktkap. 47,35 Mrd. EURKGV 24,47 Div. Rendite 5,06%
WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Symbol BFFAF
BASF Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BASF von 63 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser passte ihre Schätzungen am Freitag an die Resultate des ersten Quartals an./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 12:54 / GST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: BASF SE
Zusammenfassung: BASF Buy
|Unternehmen:
BASF
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
53,17 €
|Abst. Kursziel*:
22,25%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
53,89 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,62%
|
Analyst Name:
Georgina Fraser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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