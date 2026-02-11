Danone Aktie
Marktkap. 46,72 Mrd. EURKGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Buy" belassen. Analyst David Hayes verwies am Montag auf die starke Prognose des neuseeländischen Unternehmens A2 Milk für das zweite Halbjahr 2025 und dessen angehobene Prognose. Dies sei auch positiv für Danone zu werten, schrieb er./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 04:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 04:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Danone Buy
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
86,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
72,20 €
|Abst. Kursziel*:
19,11%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
72,26 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,01%
|
Analyst Name:
David Hayes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
83,55 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Danone S.A.
|12:01
|Danone Buy
|UBS AG
|11:41
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
