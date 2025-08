Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Inditex Buy

08:26 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Inditex mit "Buy" und einem Kursziel von 52 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Kaufempfehlung erfolge trotz negativer Wechselkurseffekte und trotz des im laufenden Jahr zu erwartenden, langsameren Umsatzwachstums zu konstanten Wechselkursen, verglichen mit den vergangenen vier Jahren, betonte Anne Critchlow in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dennoch dürfte der Erlösanstieg des weltgrößten Modekonzerns weiterhin über dem durchschnittlichen Wachstum in einem nach wie vor stark fragmentierten Weltmarkt liegen. Inditex zeichne sich zudem durch eine hohe Liquidität und eine attraktive Dividendenrendite von mehr als 4 Prozent aus./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2025 / 16:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com