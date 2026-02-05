Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie
Marktkap. 180,86 Mrd. EURKGV 11,92
WKN A3C99G
ISIN GB00BP6MXD84
Symbol RYDAF
Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Shell nach der Telefonkonferenz zu den Zahlen des vierten Quartals mit einem Kursziel von 3200 Pence auf "Overweight" belassen. Im Fokus stehe vor allem die Kapitalallokation, schrieb Matthew Lofting am Donnerstagabend./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 19:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 20:13 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
32,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
27,60 £
|Abst. Kursziel*:
15,95%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
27,57 £
|Abst. Kursziel aktuell:
16,09%
|
Analyst Name:
Matthew Lofting
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,17 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|13:51
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:41
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:06
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|13:51
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:41
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:06
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|13:51
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:41
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Kaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform
|RBC Capital Markets
|26.08.20
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Underweight
|Barclays Capital
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|30.01.15
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|S&P Capital IQ
|08:06
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|RBC Capital Markets