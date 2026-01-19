DocMorris Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Franken belassen. Mit der Rückkehr zu zweistelligem Wachstum im deutschen Geschäft mit rezeptfreien Präparaten habe die Schweizer Online-Apotheke das Jahr positiv abgeschlossen, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/tih
