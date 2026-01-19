DAX 24.685 -1,1%ESt50 5.872 -0,9%MSCI World 4.505 -0,1%Top 10 Crypto 12,08 -3,3%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 77.564 -2,4%Euro 1,1720 +0,6%Öl 63,55 -1,0%Gold 4.729 +1,2%
DocMorris Aktie

6,44 EUR -0,59 EUR -8,33 %
STU
5,96 CHF -0,50 CHF -7,67 %
SWX
Marktkap. 344,18 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A0Q6J0

ISIN CH0042615283

Symbol ZRSEF

Jefferies & Company Inc.

DocMorris Buy

08:56 Uhr
DocMorris Buy
DocMorris AG (ex Zur Rose)
6,44 EUR -0,59 EUR -8,33%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Franken belassen. Mit der Rückkehr zu zweistelligem Wachstum im deutschen Geschäft mit rezeptfreien Präparaten habe die Schweizer Online-Apotheke das Jahr positiv abgeschlossen, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 01:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 01:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DocMorris Buy

Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
12,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
6,45 CHF		 Abst. Kursziel*:
85,90%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
5,96 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
101,34%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,27 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

08:56 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
16.01.26 DocMorris Equal Weight Barclays Capital
06.01.26 DocMorris Hold Deutsche Bank AG
06.01.26 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
17.12.25 DocMorris Sell UBS AG
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

dpa-afx Vorläufige Zahlen DocMorris-Aktie von höherem Verlust belastet: Kräftiges Wachstum dank E-Rezept in Deutschland DocMorris-Aktie von höherem Verlust belastet: Kräftiges Wachstum dank E-Rezept in Deutschland
EQS Group DocMorris erzielt 2025 Umsatzplus von 11.1 Prozent – starkes viertes Quartal
finanzen.net Zurückhaltung in Zürich: SPI liegt zum Start des Montagshandels im Minus
finanzen.net Schwacher Wochentag in Zürich: SPI präsentiert sich zum Handelsende schwächer
finanzen.net SPI-Titel DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DocMorris von vor einem Jahr bedeutet
finanzen.net Handel in Zürich: SPI beendet die Dienstagssitzung mit Gewinnen
finanzen.net Optimismus in Zürich: SPI-Anleger greifen am Nachmittag zu
finanzen.net Handel in Zürich: So steht der SPI mittags
finanzen.net SPI-Papier DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein DocMorris-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
EQS Group DocMorris achieves 11.1 per cent revenue growth in 2025 – strong fourth quarter
EQS Group DocMorris accelerates sequential Rx growth and increases non-Rx revenue
EQS Group DocMorris increases Rx revenue by over 40 per cent in the first half of the year and continues to expand its health ecosystem
EQS Group DocMorris AG: Federal Court of Justice confirms admissibility of prescription bonuses
EQS Group gematik extends DocMorris CardLink approval until January 2027
EQS Group DocMorris AG: ECJ Ruling on advertising for prescription medicines
EQS Group DocMorris grows 6.7 per cent in 2024 and accelerates Rx growth in the fourth quarter
