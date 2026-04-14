Lufthansa Aktie
Marktkap. 9,31 Mrd. EURKGV 7,52 Div. Rendite 3,93%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
Lufthansa Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lufthansa von 8 auf 7,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Harry Gowers passte seine Schätzungen für Europas Fluggesellschaften am Dienstagabend an die gestiegenen Treibstoffkosten an. Mit Blick auf die Berichtssaison setzt er vor allem auf die Netzwerkairlines. Insgesamt hält er Ryanair aber für die defensivste Wahl in dem aktuell unsicheren Umfeld./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 22:52 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Patrik Stollarz / Getty Images
Zusammenfassung: Lufthansa Neutral
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
7,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
7,98 €
|Abst. Kursziel*:
-6,04%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
8,01 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,32%
|
Analyst Name:
Harry J Gowers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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