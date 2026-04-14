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Marktkap. 9,31 Mrd. EUR

KGV 7,52 Div. Rendite 3,93%
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ISIN DE0008232125

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Symbol DLAKF

JP Morgan Chase & Co.

Lufthansa Neutral

08:06 Uhr
Lufthansa Neutral
Aktie in diesem Artikel
Lufthansa AG
8,01 EUR 0,01 EUR 0,08%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lufthansa von 8 auf 7,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Harry Gowers passte seine Schätzungen für Europas Fluggesellschaften am Dienstagabend an die gestiegenen Treibstoffkosten an. Mit Blick auf die Berichtssaison setzt er vor allem auf die Netzwerkairlines. Insgesamt hält er Ryanair aber für die defensivste Wahl in dem aktuell unsicheren Umfeld./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 22:52 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Patrik Stollarz / Getty Images

Zusammenfassung: Lufthansa Neutral

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
7,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
7,98 €		 Abst. Kursziel*:
-6,04%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
8,01 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,32%
Analyst Name:
Harry J Gowers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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20.03.26 Lufthansa Sell Goldman Sachs Group Inc.
19.03.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
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