Nokia Aktie
Marktkap. 36,49 Mrd. EURKGV 18,76
WKN 870737
ISIN FI0009000681
Symbol NOKBF
Nokia Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia mit einem Kursziel von 6,10 Euro auf "Overweight" belassen. In der Telefonkonferenz nach dem Nvidia-Deal sei es vor allem um die Chancen im Bereich Mobilfunknetze gegangen, schrieb Sandeep Deshpande am Dienstagabend. Die Finnen gingen davon aus, dass das starke KI-Wachstum die Netzwerkarchitektur im Mobilfunkbereich verändere. Bei diesem Wandel wolle man eine Führungsrolle einnehmen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 22:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nokia Overweight
|Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
6,10 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
6,80 €
|Abst. Kursziel*:
-10,32%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
6,39 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,54%
|
Analyst Name:
Sandeep Deshpande
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,55 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|08:01
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.10.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Nokia Neutral
|UBS AG
