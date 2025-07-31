Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 172,25 Mrd. EURKGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novo Nordisk von 400 auf 392 dänischen Kronen gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Investoren seien derzeit sehr besorgt und die schlechte Stimmung könnte bis Ende des Jahres auch noch anhalten, schrieb James Quigley in einer am Freitag vorliegenden Studie. Unterschätzt werde aber das Umsatzpotenzial im Bereich der Mittel gegen Fettleibigkeit. Die schlechte Kursentwicklung nach dem jüngsten Quartalsbericht hält der Experte für übertrieben./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 05:06 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
392,00 DKK
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
43,66 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
James Quigley
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
481,50 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
