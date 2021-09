Asiatische Börsen uneinheitlich -- Cerberus zeigt Interesse an Commerzbank-Aktien des Bundes -- GM weitet Stillegung in Nordamerika aus

Werbung

Der deutsche Aktienmarkt konnte sich am Donnerstag leicht erholen. Der DAX verzeichnete schon zur Handelseröffnung einen Aufschlag, den er anschließend noch ausbaute. Kurz vor Börsenschluss gab er dann jedoch einen Teil seiner Gewinne wieder ab, sodass er den Handel letztlich 0,23 Prozent fester bei 15.651,22 Zählern beendete. Der TecDAX präsentierte sich daneben zurückhaltender, wenn auch freundlich, nachdem er zum Start marginal höher notiert hatte. Sein Schlussstand: 3.900,97 Zähler (+0,2 Prozent). In der Summe waren die Vorgaben gemischt: Während die Wall Street ihre Gewinne am Vorabend ausgebaut hatte, verlief der Handelstag in Asien eher schwach. "Hierzulande bringt die Börsianer weiterhin wenig aus der Ruhe", schrieb Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Weder die Krise von Evergrande in China noch eine mögliche weitere Corona-Ausbreitung sorgten für Aufregung. Der DAX hatte an diesem Donnerstag für einen Tag 31 Werte: Die Abspaltung der Antriebstechnik-Tochter Vitesco von Continental wurde vorübergehend ein Mitglied. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Am Donnerstag kam es an den europäischen Märkten zu einem freundlichen Handelsverlauf. Der EuroSTOXX 50 begann den neuen Handelstag mit einem minimalen Zuwachs, vergrößerte das Plus anschließend aber noch weiter. Er ging bei 4.169,87 Punkten mit einem Gewinn von 0,58 Prozent auf dem Handel. Nach dem kleinen Rücksetzer am Vortag befanden sich die europäischen Titel am Donnerstag auf Erholungskurs. Ein neuer Trend sei jedoch noch nicht in Sicht, hieß es im Handel. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den US-Börsen hielten sich die Anleger am Donnerstag zurück. Der Dow Jones bewegte sich zum Handelsstart 0,01 Prozent tiefer bei 34.810,27 Punkten und notierte über weite Strecken des Handels auf rotem Terrain. Im späteren Verlauf pendelte das Börsenbarometer um die Nulllinie und ging schlussendlich 0,18 Prozent tiefer bei 34.751,12 Punkten in den Feierabend. Der NASDAQ Composite eröffnete derweil 0,27 Prozent leichter bei 15.120,09 Zählern, schaffte es aber im späten Handel auf grünes Terrain. Das Börsenbarometer schloss 0,13 Prozent höher bei 15.181,92 Punkten. Nachdem es schon in den vergangen Tagen immer wieder zu Schwankungen zwischen Gewinnen und Verlusten an den US-Börsen kam, rückten nun Sorgen angesichts des ins Wanken geratenen Immobiliengiganten Evergrande in den Vordergrund. So könnte die Insolvenz des Konzerns zu einer Immobilienkrise führen und auch den chinesischen Bankensektor mit nach unten ziehen. "Evergrande zeigt, dass es so viele Schwachstellen im chinesischen System gibt und es schwer zu sagen ist, wo die chinesische Regierung eingreift. Das drückt einfach auf das Vertrauen", resümiert Chefstrategin Seema Shah von Principal Global Investors gegenüber Dow Jones Newswires. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken