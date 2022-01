Nach Fed-Entscheid: DAX sehr schwach erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Deutsche Bank mit Milliardengewinn -- Tesla mit Rekordgewinn in 2021 -- Evergrande, Intel, Samsung im Fokus

Am Donnerstag dürfte erneut die Zinsangst unter den Anleger grassieren. Die US-Notenbank Fed habe starke Signale für eine Leitzinserhöhung im März gesendet, hieß es bei der Credit Suisse. An der Börse machen sich nun Sorgen breit, die geldpolitischen Straffungen könnten noch schneller vorangetrieben werden als ohnehin bereits erwartet. Sogar mehr als vier Zinserhöhungen in 2022 scheinen nun möglich.

Der DAX wird vorbörslich um 2,1 Prozent tiefer bei 15.137 Punkten erwartet. Am Mittwoch ging er 2,22 Prozent stärker bei 15.459,39 Punkten in den Feierabend. Der TecDAX dürfte am Donnerstag ebenfalls kräftig unter Druck geraten: Er wird 1,4 Prozent schwächer bei 3.362 Zählern erwartet. Den Vortag hatte er 1,67 Prozent höher bei 3.411,32 Zählern beendet.

Die Augen der Anleger sind zur Wochenmitte in die USA und auf die Fed gerichtet. Die US-Notenbank berät angesichts der hohen Inflationsrate über die Straffung ihrer Geldpolitik und wird die Ergebnisse am Abend verkünden. Experten rechnen mit einem klaren Signal für eine Anhebung des Leitzinses im März.

An den europäischen Aktienmärkten waren am Mittwoch steigende Kurse zu sehen.

Die US-Börsen waren am Mittwoch deutliche Schwankungen zu erkennen.

So eröffnete der Dow Jones mit sichtlichen Gewinnen und baute diese im weiteren Verlauf noch aus. Doch im späten Handel wurden geldpolitische Sorgen größer und drückten den US-amerikanischen Leitindex letztlich um 0,38 Prozent auf 34.168,09 Punkte nach unten. Noch deutlicher gewann zeitweise der Techwerteindex NASDAQ Composite, nachdem er bereits zum Start geklettert war. Auch er driftete nach unten, konnte letztlich jedoch ein Plus von 0,02 Prozent auf 13.542,12 Zähler in den Feierabend retten.

Die Zinsentscheid stand am Mittwoch im Fokus. Die Währungshüter beließen den Leitzins wie erwartet in einer Spanne von null bis 0,25 Prozent und kündigten eine "baldige" Zinsanhebung an. Sorgen um die Schnelligkeit der geldpolitischen Straffungen ließen Anleger dann jedoch flüchten. Einige Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell auf der Pressekonferenz nach dem Leitzinsentscheid werden nun so ausgelegt, dass die US-Notenbank auf jeder kommenden Sitzung an der Zinsschraube drehen könnte, anstatt wie bisher eingepreist bis zu vier Mal im laufenden Jahr.

