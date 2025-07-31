NVIDIA Aktie
Marktkap. 3,75 Bio. EURKGV 43,90 Div. Rendite 0,03%
WKN 918422
ISIN US67066G1040
Symbol NVDA
NVIDIA Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nvidia vor Zahlen zum zweiten Quartal von 185 auf 200 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei dem Chipriesen sieht James Schneider in einer am Freitag vorliegenden Studie weiteres Aufwärtspotenzial durch höhere Investitionen ins Wachstum. Zur Debatte stehe aber die Situation in China und die Datenlage, um das Wachstum im Jahr 2027 einzuschätzen. Er geht nun bis 2028 von einem höheren Gewinn je Aktie aus./tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 17:00 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: michelmond / Shutterstock.com
Zusammenfassung: NVIDIA Buy
|Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
$ 200,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 180,77
|Abst. Kursziel*:
10,64%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 181,92
|Abst. Kursziel aktuell:
9,94%
|
Analyst Name:
James Schneider
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 186,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu NVIDIA Corp.
|29.07.25
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|15.07.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09.07.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|08.07.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.07.25
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|15.07.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09.07.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|08.07.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.07.25
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|15.07.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09.07.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|08.07.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|04.04.17
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.17
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.17
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.16
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.11
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|11.06.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK