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Marktkap. 197,88 Mrd. EUR

KGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
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WKN 723610

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Goldman Sachs Group Inc.

Siemens Buy

08:11 Uhr
Siemens Buy
Aktie in diesem Artikel
Siemens AG
255,40 EUR -3,30 EUR -1,28%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens von 235 auf 290 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa hob am Freitag in ihrem Resümee des zweiten Geschäftsquartals ihre Schätzungen für Auftragseingang und Umsätze der Münchner an. Daraus resultierend steigen auch die Prognosen für das operative Ergebnis. Für das Geschäftsjahr 2027 sieht sie sich nun deutlich über dem Konsens. Costa wies darauf hin, dass Siemens das auslaufende Aktienrückkaufprogramm prompt ersetzen will. Damit winkten den Aktionären weiter überdurchschnittliche Renditen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 15:47 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Joerg Koch/Getty Images

Zusammenfassung: Siemens Buy

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
290,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
256,55 €		 Abst. Kursziel*:
13,04%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
255,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,55%
Analyst Name:
Daniela Costa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
283,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens AG

08:11 Siemens Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.05.26 Siemens Buy UBS AG
14.05.26 Siemens Hold Deutsche Bank AG
14.05.26 Siemens Underweight Barclays Capital
14.05.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
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