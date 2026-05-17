Siemens Aktie
Marktkap. 197,88 Mrd. EURKGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
Siemens Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens von 235 auf 290 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa hob am Freitag in ihrem Resümee des zweiten Geschäftsquartals ihre Schätzungen für Auftragseingang und Umsätze der Münchner an. Daraus resultierend steigen auch die Prognosen für das operative Ergebnis. Für das Geschäftsjahr 2027 sieht sie sich nun deutlich über dem Konsens. Costa wies darauf hin, dass Siemens das auslaufende Aktienrückkaufprogramm prompt ersetzen will. Damit winkten den Aktionären weiter überdurchschnittliche Renditen./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 15:47 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Joerg Koch/Getty Images
Zusammenfassung: Siemens Buy
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
290,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
256,55 €
|Abst. Kursziel*:
13,04%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
255,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,55%
|
Analyst Name:
Daniela Costa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
283,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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