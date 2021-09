Asiens Börsen uneinheitlich -- Hapag-Lloyd-Chef hält hohe Frachtraten für "eigentlich zu extrem" -- Babbel bläst Börsengang ab -- VW, Vonovia im Fokus

Nachdem der deutsche Leitindex an seinem ersten Handelstag mit 40 Werten kräftig unter Druck geraten war, ging es am Dienstag wieder nach oben. Von den Sorgen um Evergrande , die die Märkte andernorts beherrschten, ließen sich die deutschen Anleger nicht die Stimmung verderben.

Der DAX eröffnete im Plus und kletterte im weiteren Verlauf noch höher. Bis zum Handelsende konnte er um 1,43 Prozent auf 15.348,53 Punkte zulegen. Der TecDAX zeigte sich zum Start freundlich und stieg dann ebenfalls weiter. Letztlich stand ein Aufschlag von 2,07 Prozent auf 3.907,37 Zähler an der Tafel.

Der deutsche Leitindex konnte am Dienstag einen Teil seiner Vortagesverluste wettmachen.

Am Dienstag richteten sich die Blicke der Anleger in Europa auf die Aussagen hochrangiger Zentralbanker. Daneben standen mit Zahlen vom US-Immobilienmarkt und dem Außenhandel auch US-Konjunkturdaten im Fokus der Anleger. Ein möglicher Zahlungsausfall des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande bleibe laut Marktteilnehmern derweil ein Unsicherheitsfaktor.

Am Dienstag bewegten sich die europäischen Börsen in der Gewinnzone.

US-Konjunkturdaten überraschten derweil positiv: Das Defizit in der US-Leistungsbilanz stieg im zweiten Quartal gegenüber dem Vorquartal weniger stark als von Analysten erwartet, während die Zahl der neu begonnenen Wohnungsbauten stärker zunahm als gedacht.

Zum Wochenstart hatte die Krise um den chinesischen Immobilienkonzern Evergrande die Verkäufe angefacht. Marko Kolanovic von JPMorgan sprach aber, wie Dow Jones Newswires berichtete, von einer "Überreaktion" und technisch getriebenen Verkäufen in einem Umfeld geringer Liquidität. Er zeigte sich zudem optimistisch, dass die Delta-Variante des Corona-Virus auf dem Rückzug sei und weil er davon ausgehe, dass die Unternehmen im dritten Quartal die Erwartungen übertreffen dürften.

So eröffnete der Dow Jones begann die Sitzung oberhalb der Nulllinie und hielt sich überwiegend im positiven Bereich. Schlussendlich verlor der US-amerikanische Leitindex jedoch 0,15 Prozent auf 33.919,84 Zähler. Auch der NASDAQ Composite bewegte sich auf grünem Terrain. Er startete deutlich im Plus und ging schlussendlich 0,22 Prozent stärker bei 14.746,40 Punkten in den Feierabend.

Die Wall Street zeigte sich am Dienstag unentschlossen.

An den asiatischen Börsen geht es zur Wochenmitte in verschiedene Richtungen.

In Japan verliert der Leitindex Nikkei 0,57 Prozent auf 29.670,21 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland beträgt das Minus beim Shanghai Composite marginale 0,02 Prozent auf 3.613,32 Zähler. Für den Hang Seng in Hongkong geht es am Dienstag letztlich um 0,51 Prozent auf 24.221,54 Einheiten nach oben. Am heutigen Mittwoch ruht dort der Handel. (7.30 Uhr MESZ)

Nach wie vor stehen die weiter drohende Zahlungsunfähigkeit des Immobilien-Konzerns China Evergrande und die Ergebnisse der Sitzung der US-Notenbank, die allerdings erst am Abend europäischer Zeit bekannt gegeben werden. Beruhigend wirkte, dass ein Tochterunternehmen von Evergrande am Donnerstag seine Zinszahlungen für eine 2025 fällige Anleihe leisten will.

