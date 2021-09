Hang Seng tief im Minus -- Lufthansa startet Milliarden-Kapitalerhöhung zur Rückzahlung der Staatshilfen -- BMW verweist bei Forderung nach Verbrennerausstieg auf Gesetzgeber

Am heutigen Freitag wurde der deutsche Leitindex zum letzten Mal in seiner aktuellen Zusammensetzung gehandelt, bevor er dann am Montag mit 40 enthaltenen Werten in den Handel geht. Zum Wochenausklang sorgte aber zunächst der große Verfallstag an den Terminbörsen noch einmal für reichlich Bewegung. Vorherrschend waren nach wie vor Inflations- und Konjunktursorgen.

Am Freitag sah es an der Konjunkturfront recht ruhig aus. Zwar wurden Inflationsdaten aus der Eurozone veröffentlicht, allerdings handelte es sich dabei nur um eine zweite Schätzung, die den schon bekannten Wert bestätigte.

Der EuroSTOXX 50 legte zu Handelsbeginn noch leicht zu und pendelte im Tagesverlauf ebenfalls zwischen den Vorzeichen, ehe er sich am Nachmittag in der Verlustzone festsetzte. Schlussendlich wies er einen Abschlag von 0,94 Prozent auf 4.130,84 Einheiten aus.

Gebremst haben dürfte die Kurse der sogenannte große Verfall an den Terminbörsen. An diesen vier Börsentagen im Jahr wird das Aktiengeschäft in der Regel von handelstechnischen Aspekten bestimmt. An Europas Börsen hatte der Verfallstermin die Kurse deutlich belastet. Aber auch die Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch kommender Woche wirft bereits ihre Schatten voraus und sorgt unter Anlegern für Nervosität. Die Fed erwägt ein Anziehen der geldpolitischen Zügel.

Die asiatischen Börsen befinden sich zum Wochenbeginn größtenteils in der Feiertagspause.

In Japan verabschiedete sich der Leitindex Nikkei mit einem Plus von 0,58 Prozent bei 30.500,05 Punkten aus dem Freitagshandel. Am heutigen Montag wird dort nicht gehandelt.

Auch auf dem chinesischen Festland pausiert der Handel feiertasbedingt. Am Freitag drehte der Shanghai Composite doch noch ins Plus und schloss bei 3.613,97 Einheiten um 0,19 Prozent fester. Für den Hang Seng in Hongkong geht es am Montag um 3,76 Prozent auf 23.983,06 Zähler abwärts.

Belastend wirkt nach wie vor die sich immer weiter verschärfende Lage um den chinesischen Immobilien-Konzern China Evergrande. In China bleibt der Handel aufgrund des Mondfests geschlossen, in Japan wird am heutigen Tag der Ehrung der Alten ebenfalls nicht gehandelt. Zeitgleich findet in Südkorea das Erntedankfest statt.

