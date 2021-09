Börsen in Asien tiefer -- Shell verkauft Schiefergasvorkommen in Texas

Im Laufe der Börsenwoche stehen außerdem Leitzinsentscheidungen diverser Notenbanken an, darunter auch der Fed in den USA. Anleger erhoffen sich ein deutliches Signal für die bereits erwartete Rückführung der Wertpapierkäufe.

Die Vorgaben waren schwach und auch die Krise um den chinesischen Immobilienkonzern Evergrande spitzt sich immer weiter zu und sorgte für niedrige Kurse. "Mit der sommerlichen Ruhe ist es auf dem Parkett definitiv vorbei. Stattdessen steuern die Börsen auf einen stürmischen Herbst zu", gab auch Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners gegenüber der Deutschen Presse-Agentur an. So wachse der Konjunkturpessimismus der Anleger, nachdem der DAX im August noch ein Rekordhoch verbuchen konnte.

Der DAX eröffnete den Montagshandel deutlich schwächer und grub sich im Verlauf tiefer ins Minus. Das Tagestief lag bei 15.019,49 Punkten, womit der deutsche Leitindex der runden Marke bei 15.000 Zählern gefährlich nahe kam, sich aber schließlich darüber halten konnte. Zum Handelsende notierte er 2,31 Prozent im Minus bei 15.132,06 Punkten. Auch der TecDAX präsentierte sich bereits zum Start in Rot und vergrößerte seine Abschläge im Laufe des Tages. Schließlich ging er 1,40 Prozent tiefer bei 3.828,07 Zählern in den Feierabend.

Belastend wirkten nach wie vor Berichte über den chinesischen Immobilienkonzern Evergrande . Auch die Vorgaben waren schwach. Der Großteil der asiatischen Börsen befand sich am Montag jedoch in der Feiertagspause.

Der EuroSTOXX 50 notierte zum Ertönen der Startglocke am Montag leichter und weitete seine Verluste im Verlauf aus. Zum Handelsende stand ein Minus von 2,11 Prozent bei 4.043,63 Indexeinheiten an der Tafel.

Am Montag ging es an Europas Börsen abwärts.

An der Wall Street dominierten zum Wochenstart die Bären.

So eröffnete der Dow Jones mit einem Verlust und baut diesen im weiteren Handelsverlauf kräftig aus. Letztlich beendete er den Tag 1,78 Prozent schwächer bei 33.970,53 Punkten. Der NASDAQ Composite schloss 2,19 Prozent tiefer bei 14.713,90 Zählern, nachdem er schon zum Start deutlich verloren hatte.

Belastend wirkte unter anderem die Krise um den chinesischen Immobilienkonzern Evergrande. Weitere Gründe für die Marktschwäche waren sowohl die Unsicherheit über die weitere US- Geldpolitik als auch sinkende Prognosen für Unternehmensergebnisse. Anleger warten darauf, ob die Fed bei ihrer Sitzung ab Dienstag Hinweise für das Tapering geben wird. Daneben bleibt die Schuldenobergrenze in den USA ein Thema.

"Die Anleger hatten in letzter Zeit bereits viel zu verdauen, und die Schuldenkrise in den beiden größten Volkswirtschaften der Welt (Evergrande & US-Schuldenobergrenze) in Kombination mit der Unsicherheit über die Entscheidung der Fed in dieser Woche über den Zeitplan für eine mögliche Reduzierung der Zinsen drückt auf die Stimmung am Markt", zitierte Dow Jones Pierre Veyret, technischer Analyst bei Activtrades.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken